Lösemili Çocuklar İçin Kök Hücre ve Kan Bağışı

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:58



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:58

Kırklareli'nde "Haydi Kırklareli donör olmaya" sloganıyla lösemili çocuklar için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.Kırklareli Belediyesi, Türk Kızılayı Kırklareli Şubesi ve Lüleburgaz Kan Merkezi iş birliğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağışı tırı ve çadırda gerçekleştirilen kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.Kan bağışında bulunan ve kök hücre için numune veren Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayat kurtarabilmek için kan ve kök hücre numunesi verdiğini söyledi.Lösemi teşhisi bulunan yaklaşık 2 binden fazla çocuğun yaşamlarını idame ettirmeye çalıştığını hatırlatan Kesimoğlu, her sağlıklı bireyin, umutla sağlığına kavuşacak günleri bekleyenlere yardım etmesi gerektiğini belirtti.Belediye olarak her alanda duyarlı davrandıklarını aktaran Kesimoğlu, umut bekleyenlere ışık olmak için bir kıvılcım yaktıklarını kaydetti.Hayatların kurtarılmasına gönüllü olarak bağışta bulunan herkese teşekkür eden Kesimoğlu, "Hiçbir şey insan yaşamından daha değerli değildir. Herkes bu ülkede, bu dünyada sağlıklı yaşam hakkına sahiptir. Bugün 2 binin üzerinde genç insanımız kök hücre bekliyor. Kırklareli halkı olarak biz her konuda duyarlı olduğumuz gibi bugünkü etkinlikte de aynı duyarlılığı gösterdik. Katkı yapan herkese, duyarlı vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Kök hücre bekleyen kan ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza da sağlık diliyorum." diye konuştu.Türk Kızılayı Şube Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel de kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, yaklaşık 3 saatte 190 kök hücre numunesi, 57 kan bağışı kabul edildiğini belirtti.Altıntel, kampanyanın gün boyu devam edeceğini kaydetti.Kampanyaya vatandaşların yanı sıra belediye meclis üyeleri ve belediye personeli de destek verdi.