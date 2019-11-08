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Lösemili çocuklar için maske takıp pazar yerinde dolaştılar

Lösemili çocuklar için maske takıp pazar yerinde dolaştılarKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle öğrenciler maske taktı.

08.11.2019 16:52 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:54
Lösemili çocuklar için maske takıp pazar yerinde dolaştılar
KÜTAHYA - 'nın ilçesinde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle öğrenciler maske taktı.
Tavşanlı ilçesi 3 Eylül İlkokulu öğrencileri, lösemili çocuklara moral olması için maske takarak semt pazarında dolaştılar ve Lösev tanıtım broşürü dağıttılar.
Okul Müdürü Zekai Kara, sınıf öğretmeni Nilay Akgül ve rehber öğretmen Betül Özkan eşliğinde pazar yerini dolaşan öğrenciler Lösemiye dikkat çeken dövizler de taşıdılar. Çocuklar hep bir ağızdan "maskemi takarım farkındalık yaparım" diye slogan attılar. Okulda ayrıca toplanan paralar ile Lösemili Çocuklar Vakfına bağışta bulunuldu.
Lösemili çocuklar için maske takıp pazar yerinde dolaştılar

Tavşanlı, Kütahya, Yerel

Kaynak: İHA


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