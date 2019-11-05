Haberler » Güncel » Lösemili çocuklar için meclis toplantısını maske takarak yaptılar

Lösemili çocuklar için meclis toplantısını maske takarak yaptılar

Akdeniz Belediye Meclisi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için ilginç bir eyleme imza attı.

05.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:40Lösemili çocuklar için meclis toplantısını maske takarak yaptılar
Akdeniz Belediye Meclisi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak için ilginç bir eyleme imza attı. Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, tüm meclis üyeleri ve birim müdürleri, meclis toplantısı boyunca maske taktı.

Akdeniz Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısının ilk oturumu, Mustafa Gültak başkanlığında konferans salonunda gerçekleştirildi. Çeşitli gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantıda, '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Başkan Gültak, meclis üyeleri ve birim müdürleri maske taktı. Maskeleri toplantı boyunca çıkarmayan Gültak ve meclis üyeleri, tüm kararları yüzlerindeki maskeyle aldı.

"Lösemili çocuklarımızın yanındayız"

Meclisin açılışında bir konuşma yapan Başkan Gültak, lösemili çocukların, bulaşıcı bir hastalık nedeniyle değil, enfeksiyondan korunmak için maske taktıklarına dikkat çekti. Aynı zamanda bir eczacı olan Gültak, "Maskelerinden dolayı lösemili çocuklarımızın ayrımcılığa maruz kalması kabul edilemez. Bizler de bugün bu maskeleri takarak, yılın bir günü de olsa lösemili çocuklarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Çocuklarının tedavisi amacıyla büyük mücadeleler veren, her şeylerini ortaya koyan fedakar ailelerimizin yanındayız, onlar için elimizden gelen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Akdeniz Belediyesi olarak; 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, hastalıkla savaşan çocuklarımızın yanında olduğumuzu ifade etmek; küçücük bedenlerinde sürdürdükleri ağır ve zorlu mücadeleye destek vermek amacıyla bugün hep birlikte yüzümüze maske takacağız" dedi.

Başkan Gültak ve meclis üyeleri, meclis toplantısından sonra da yine yüzlerine maske takarak lösemili çocuklar için toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla belediye binası girişinde toplu fotoğraf çektirdi. - MERSİN

Akdeniz, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 Kuzey İrlanda polisi, adaylara yönelik tehditler konusunda uyardı
19:41 Çin'de itfaiyeci, balkondan atlamaya çalışan öğrenciyi böyle kurtardı
19:40 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs'ın güçlü olması demek"
19:40 Çikolata fabrikasında feci ölüm
19:40 Sahile vuran yunus balığını kurtardı
19:21 Uzmanlardan "Vietnam tarçını" uyarısı: Hayati tehlike oluşturabilir
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
5.11.2019 19:43:05