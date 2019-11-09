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Lösemili çocuklar oyuncakla sevindirildi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde tedavi gören lösemili çocuklara oyuncak hediye edildi.

09.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 11:58Lösemili çocuklar oyuncakla sevindirildi
Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde tedavi gören lösemili çocuklara oyuncak hediye edildi.
Türk Pediatri Kurumunun katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, çocukların sahip olmak istedikleri oyuncaklar önceden belirlenerek palyaço ve animatörler eşliğinde dağıtıldı.
Hatay MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Çiğdem El, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemili çocukları tedavi sürecindeki zorluklardan bir an olsun uzaklaşmalarını hedeflediklerini söyledi.
Lösemili çocukların küçük bedenlerine rağmen çok ağır tedaviler almak durumunda kaldıklarını ve bunun da psikolojilerini olumsuz yönde etkilediğini belirten El, "Onları hastanenin acı yönlerinden ve mutsuz oldukları o anlardan uzaklaştıracak etkinlikler düzenliyoruz. Türk Pediatri Kurumu'nun desteğiyle yıl boyunca bu tarz etkinlikler düzenlemekteyiz. Klinik doktorları, hemşireleri ve tıp öğrencileriyle çocuklara tatlı, güzel anılar bırakmayı hedefliyoruz." dedi.
Hatay MKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Nuh Yılmaz da "kocaman yürekli minik hastaların" kalp ekolarının çocuk şarkılarıyla yapıldığını, böylece tedavilerinin zorlu süreçlerinde eğlenceli anılar biriktirmelerine vesile olduklarını ifade etti.

Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Sağlık

Kaynak: AA

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