Elazığ
'ın Baskil
ilçesinde lösemili çocuklar yararına kermes düzenlendi.
Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla Baskil ilkokulunda düzenlenen kermese yoğun katılım oldu.
Proje yürütücülerinden öğretmen Özgül Özdemir, lösemili çocuklar için bir farkındalık ortaya koymak istediklerini söyledi.
Özdemir, şunları kaydetti:
"Lösemili çocuklarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalıştık. Bu nedenle velilerimizin desteği ve öğretmenlerimizin katkıları ile bir kermes düzenledik. Kermese öğrencilerimizin ilgisi yoğun oldu."
Öğretmen Rümeysa Ateş de, kermesin amacının lösemili çocuklara katkı sağlamak olduğunu aktardı.
Ateş, "Böylece çocuklarımıza yardımlaşma duygusunu aşılıyoruz. Kermesten elde edilecek gelirin tamamı LÖSEV
'e bağışlanacak. Duyarlı davranışlarından dolayı öğrencileri tebrik ediyorum." dedi.
Elazığ,Baskil