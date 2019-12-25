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Lösemili çocuklar yeni yıl etkinliğinde eğlendi

Mersin'de tedavi gören lösemili çocuklar, yeni yıl etkinliğinde doyasıya oynadı.

25.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:38 Lösemili çocuklar yeni yıl etkinliğinde eğlendi
'de tedavi gören lösemili çocuklar, yeni yıl etkinliğinde doyasıya oynadı.
Belediyesince, Ata Tenis Kulübü'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar için pasta kesildi.
Müzik eşliğinde dans edip, eğitmenler eşliğinde oyunlar oynayan çocuklar birlikte eğlenme imkanı buldu.
Çocuklara yeni yıl hediyelerini veren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Özel çocukların" mutluluğuna katkı sunmayı istediklerini belirtti.
Lösemi konusunda farkındalığın önemine dikkati çeken Özyiğit, "Toplumda ki yanlış bilgi nedeniyle aileler, maske takmış lösemi hastası çocuklardan kendi çocuklarını uzak tutuyor ve onlarla oyun oynamalarına dahi izin vermiyorlar. Dolayısıyla lösemi tedavisi gören çocuklar sosyalleşemiyor. Yenişehir Belediyesi olarak bu konuya dikkat çekmek ve lösemili çocuklarımızın gönüllerince eğlenebilmelerini sağlamak amacıyla böyle bir parti organize ettik." ifadesini kullandı.

Yenişehir, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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