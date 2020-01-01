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Lösemili çocuklar yeni yıla yeni hediyelerle girdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemili çocuklar için eğlence düzenlendi.

01.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:09
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemili çocuklar için eğlence düzenlendi.
Hematoloji servisinde tedavi gören 18 çocuklara moral vermek isteyen hastane personelleri, servisin koridorunu yılbaşı ağacı, balon ve kağıtlarla süsledi.
Bağlama çalıp şarkılar söyleyerek hastaların güzel bir gün geçirmesini sağlayan personeller, çocuklar için özel olarak hazırlanan yılbaşı hediyelerini dağıttı.
Çocuklar, görevlilerin düzenlediği etkinlik sayesinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Çocuk Hemotoloji, Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Karaman, lösemi tedavisinde moralin önemli olduğunu, bu nedenle bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.
Hastaların yeni yıla moralle girmelerini istediklerini belirten Karaman, "Hemotoloji servisindeki personellerimiz lösemili çocukları kendi ailelerinin bir parçası olarak görüyor. Etkinlikler düzenleyerek çocukların morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Çocuklar müzik eşliğinde halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı. Hastalarımıza çeşitli hediyeler dağıtarak onların gönüllerine dokunmak istedik. 2020'nin güzellik, iyilik, sağlık ve mutluluklar yılı olmasını diliyorum." dedi.
Hemşire Hatice Kübra Aslan da lösemili çocukların sevinçlerine katkı sunmak istediklerini belirtti.
Lösemi konusunda farkındalığın önemine değinen Aslan, "Lösemili çocukların yeni yıla yüksek moral ve motivasyonla girmelerini istedik. İstanbul'dan arkadaşlarımız, hastanemizdeki doktorlar, hemşireler, üniversite öğrencileri bize kıyafet, oyuncak, kitap desteğinde bulundu. Böyle bir günde çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri için böyle bir program düzenledik. Çeşitli hediyelere dağıtarak hastaları mutlu etmeye çalıştık."
Lösemili çocuklar yeni yıla yeni hediyelerle girdi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Dursun Odabaş, Güncel

Kaynak: AA


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