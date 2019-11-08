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Lösemili çocuklara Jandarma ilgisi

Lösemili çocuklara Jandarma görevlileri ziyaret edip, hediyeler verdi.

08.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:11 Lösemili çocuklara Jandarma ilgisi
Lösemili çocuklara görevlileri ziyaret edip, hediyeler verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuk Haftası olması sebebiyle Turgut Özal Tıp Fakültesinde yatarak tedavi gören Lösemili çocuk hastalara hediye dağıtıldı. Malatya İl Jandarma Komutanlığınca görevlileri, Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce' nin eşi Songül İnce'nin de katılımları ile ziyarette bulunuldu. Jandarmayı karşılarında gören çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı. Jandarma ile birlikte zaman geçirmekten oldukça mutlu olan çocuklar Jandarma personeli ile sohbet etti. Ziyaret edilen çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Çocukların yanlarında bulunan aileleriyle de sohbet eden Jandarma personeli ailelere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, acil şifalar diledi. - MALATYA

Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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