Lösemili Çocuklara Portakal ve Mandalina Gönderdiler

Muğla Köyceğiz
'deki Şehit Ömer Halisdemir
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri, "Turuncuyla Tutun Hayata" projesi kapsamında, Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV
) narenciye gönderdi.
Okulun Kültür Edebiyat
Kulübü ve Yabancı Diller Kulübü öğrencileri, LÖSEV'e destek amacıyla "Turuncuyla Tutun Hayata" sloganıyla proje hazırladı.
Çalışma kapsamında, öğrenciler bahçelerinden topladıkları portakal ve mandalinayı okula getirdi.
Öğretmenlerin de desteğiyle toplanan 144 kilogramlık narenciye, kolilere konarak kargoya verildi.
Okul müdürü Reşat Yaşar
, LÖSEV'e destek olmak ve farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Narenciyenin Köyceğiz'de bol miktarda yetiştiğini dile getiren Yaşar, "Lösemi hastası çocuklarımızın bağışıklık sistemi zayıf olduğundan çabuk hastalanabiliyorlar. C vitamini deposu olan mandalina ve portakal, bölgemizde bol miktarda yetişiyor. Bizler de onlara bu şekilde yardımcı olmak istedik." dedi.
Yaşar, lösemili çocuklara destek olmak, öğrencilere yardımseverlik ve paylaşma değerlerini kazandırmak istediklerini ifade etti.
Muğla,Köyceğiz,LÖSEV
29 Kasım 2018 Perşembe 12:27