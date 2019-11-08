Lösemili Murat'a, okul arkadaşlarından 'maskeli' destek

ANKARA'da 8 aydır lösemi tedavisi gördüğü için okulu gidemeyen Murat Öcal'a (14) arkadaşları destek verdi. '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' nedeniyle maske takıp, okul bahçesinde kalp figürü oluşturan arkadaşları, çektikleri videoyu Öcal'a gönderdi. Hastanede videoyu izleyen Öcal, "Arkadaşlarımın yaptığı sürpriz bana özgüven verdi, mutluluk ve sevgi hissettirdi" dedi.

Keçiören Kardeşler Ortaokulu öğrencisi Murat Öcal'a, 8 ay önce öğretmeninin ten renginin açıklığından şüphelenip, doktora yönlendirmesi üzerine gittiği hastanede lösemi tanısı konuldu. Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde tedavi görmeye başlayan ve bu süreçte okuluna gidemeyen Murat'a, arkadaşlarından destek geldi. Okulda eğitim gören öğrenciler, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle maske takıp, bahçede kalp figürü oluşturarak Murat için video hazırlayıp, ona gönderdi.

HASTANE ODASINDA VİDEOYU İZLEDİ

Arkadaşlarının destek mesajları içeren videoyu hastanedeki odasında izleyen Murat Öcal, büyük sevinç yaşadı. Öcal, "Arkadaşlarımın yaptığı sürpriz bana öz güven verdi, mutluluk ve sevgi hissettirdi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu hastalığı yenerek onların karşısına daha iyi bir şekilde çıkacağım" dedi. Dışarıdan gelebilecek mikrop ve enfeksiyonları karşı maske taktıklarını belirten Öcal, "2-8 Kasım bizim haftamız. Bizim bu haftada 'maskemi takarım, farkındalık yaratırım' adlı bir çalışmamız var. Bazı ünlüler ve askerler de, Lösemili Çocuklar Haftası ile ilgili 'maskemi takarım, farkındalık yaratırım' kapsamında video çekiyorlar ve paylaşıyorlar. Bu beni ve birçok lösemili çocuk arkadaşımı mutlu ediyor. İyi ki varsınız, sizi çok seviyoruz" diye konuştu.

'MURAT YENİDEN OKUL SIRASINA OTURSUN'

LÖSEV'e destek olmak ve çocuklarda bilinç oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten lösemi hastası Murat Öcal'ın sınıf öğretmeni Aysen Aras da, "Geçen sene 7'nci sınıfın başlarında Murat'ın ten renginde bir açıklık gördük. Bir kansızlık olduğunu düşündük; fakat veliyi ve Murat'ı doktora gönderdiğimizde lösemi olduğunu öğrendik. Hemen tedavisini başlattık ve şu anda tedavisi çok güzel ilerliyor. Biz ona çok büyük desteğiz. Bu etkinliğimizin de ona çok büyük moral olacağını düşünüyorum. Biz hepimiz çok seviyoruz Murat'ı, yanımızda olmasını istiyoruz. Tekrar gelsin ve sırasına otursun istiyoruz" dedi.

Sınıf arkadaşları da Murat'ın her zaman yanında olduklarını, onun kısa sürede iyileşip sınıfına geri döneceğine inandıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

-Lösemi hastası Murat Öcal ile röp

-Öğrenci Ali Rıza Kızıltaş ile röp

-Öğrenci Almila İlhan ile röp

-Öğretmen Aysen Aras ile röp

-Öğrencilerin okul bahçesinde yaptıkları kalp

-Öğrencilerin farkındalık sloganları

-Detaylar

Haber-Kamera: Nesrin AYDIN YALDIZ-Harun ÖZALP/ANKARA,-