Lösemili Öykü İçin Kök Hücre ve Kan Bağışı

Lüleburgaz
ilçesinde, Beşiktaş
, Fenerbahçe
ve Galatasaray
taraftarlarından oluşan bir grup, lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin'e kök hücre ve kan bağışında bulunarak destek verdi.
Tüm Bel-Sen Kırklareli
Şubesi ile Lüleburgaz Kan Merkezi iş birliğinde düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyası Belediye Hizmet Binasında gerçekleştirildi.
Kampanyayı duyan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarları, aynı amaç için bir araya gelerek, kampanyaya katıldı.
"Rekabet sahada kaldı"
Tüm-Bel Sen Şube Başkanı Burcu Putuş, üç büyük takımın taraftarlarının bu denli güzel bir organizasyonda bir araya gelerek kan ve kök hücre bağışında bulunmasının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.
Taraftarlardan Sedat Girgiç, rekabetin sahada kaldığını belirterek, güzel bir amaç uğruna üç büyük diye tabir edilen takımın taraftarları olarak bir araya geldiklerini söyledi. Girgiç, toplum yararına sosyal aktivitelerde her zaman kol kola olacaklarını ifade etti.
Orhan Anıl Çıkırıkçı, umut bekleyenlere umut olmak için kan bağışında bulunduklarını vurguladı. İnsan hayatının her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Çıkırıkçı, farklı renklerin ortak amaçta toplanmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.
Taraftarlar olarak kan ve kök hücre bekleyen vatandaşlara omuz omuza destek vermeye geldiklerini anlatan Çıkrıkçı, "Birlikteliğe ihtiyaç duyulan zamanlarda bir olabilmek çok önemli. Kol kola girerek buraya geldik. Kanımızı verdik. İnşallah birçok sosyal sorumluluk projelerinde beraber oluruz." dedi.
Beşiktaş,Lüleburgaz
07 Aralık 2018 Cuma 15:01