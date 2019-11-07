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Lösemiye dikkat çekmek için maskeli zincir oluşturdular

Denizli Sarayköy Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası için maskelerini takıp ilçe sokaklarında gezerek farkındalık oluşturdu.

07.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:42 Lösemiye dikkat çekmek için maskeli zincir oluşturdular
Denizli Sarayköy Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası için maskelerini takıp ilçe sokaklarında gezerek farkındalık oluşturdu. Lösemi hastalığına dikkat çeken öğrenciler farkındalık zinciri oluşturdu.

Gazi Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğretmen ve öğrencileri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak için "Maskemi Takarım Farkındalık Oluştururum" etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında maskelerini takan öğrenciler ellerine aldıkları 'Umudunuzu Yitirmeyin, Güneş Battığında Yıldızlar Çıkar, Haydi Sende Kan Ver, Saçım Saçın Olsun, Kan Ver Hayat Ol, Lösemiye Karşı Tek Yürek, Yarınlar İçin LÖSEV' yazılı dövizlerle ilçe sokaklarında gezdi.

Öğrenciler ilçe sokaklarında gezerken "Hepimiz Birimiz İçin" şarkısını söyledi. İlçede büyük farkındalık oluşturan öğrencileri gören vatandaşların bazıları alkışlayarak destek verdi, bazıları telefonlarını çıkararak anı ölümsüzleştirdi. - DENİZLİ

Denizli, Yaşam

Kaynak: İHA

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