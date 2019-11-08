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Lösemiye dikkati çekmek için cerrahi maske taktılar

Çubuk Belediye Meclisi üyeleri, kasım ayı olağan toplantısında, lösemiye dikkati çekmek için cerrahi maske taktı.

08.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:14 Lösemiye dikkati çekmek için cerrahi maske taktılar
Belediye Meclisi üyeleri, kasım ayı olağan toplantısında, lösemiye dikkati çekmek için cerrahi maske taktı.
Çubuk Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısının ilk oturumu, Belediye Başkanı Baki Demirbaş başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi.
Çubuk Belediye Meclisi, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, farkındalık oluşturmak için meclis toplantısı boyunca cerrahi maske takıldı.
Başkan Demirbaş, lösemiye karşı bilinç oluşturmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Lösemili çocukların sağlıklarına kavuşması ve yaşamlarının kolaylaştırılabilmesi için toplumsal farkındalığın artmasının önemine işaret eden Demirbaş, çocuklar için her şeyi yapmaya çalıştıklarını kaydetti.
Meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı, yeniden belirlenen tarife cetveli oy birliğiyle kabul edildi. Tarife cetvelinde yer alan belediyenin ücretli verdiği hizmetlerde zam yapmayan meclis üyelerinin sadece iş makinelerinin kiralanmasında cüzi bir artışa gitti.

Baki Demirbaş, Çubuk, Güncel

Kaynak: AA

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