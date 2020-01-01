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Lösemiye karşı yeni yılı gülerek karşıladılar

Lösemi tedavisi görüp sağlığına kavuşan çocuklar ve halen tedavisi devam eden hastalar yeni yıl etkinliğinde bir araya gelerek moral depoladı.

01.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:47 Lösemiye karşı yeni yılı gülerek karşıladılar

Lösemi tedavisi görüp sağlığına kavuşan çocuklar ve halen tedavisi devam eden hastalar yeni yıl etkinliğinde bir araya gelerek moral depoladı. 'Çocuklar Gülsün Diye' temalı moral etkinliğinde buluşan miniklerin doyasıya eğlenmesi aileleri ve hastane çalışanlarının yüzlerini güldürdü.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi görüp sağlığına kavuşan çocuklar ve halen tedavisi devam eden hastalar yeni yıl etkinliğinde bir araya geldi. Hastanenin Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Anak ve Prof. Dr. Murat Elli liderliğinde gerçekleşen  'Çocuklar Gülsün Diye' temalı moral etkinliğinde çocuklar ve aileleri moral buldu. Türk ve yabancı hastaların katılım gösterdiği etkinlikte buluşan onlarca çocuk gönüllerince eğlendi. Ritim atölyesinden takı tasarımına kadar keyifli ve eğitici atölye çalışmalarının yer aldığı etkinlikte farklı dilleri konuşan çocuklar müzikte buluştu. Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan müzik grubunun verdiği konserde çocuklar da şarkılara eşlik etti. Doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarının da katıldığı etkinlikte konuşan Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Anak ve Prof. Dr. Murat Elli çocuklara yeni yılda sağlık ve mutluluk diledi.

"TÜRKİYE LÖSEMİYE KARŞI ÇOK ÖNEMLİ AŞAMA KAYDETTİ"

Çocuk hastalarda kanser tedavisinde erken tanı ve multidisipliner yaklaşımın benimsenmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Sema Anak, "Çocukluk çağı lösemilerinde Türkiye çok önemli bir aşama kaydetmiştir. Diğer çocukluk çağı kanserlerinde erken tanı, uygun ve etkin tedavi ile dünya standartlarında yaşam oranlarına ulaşılmıştır. Tüm hekimler çocuklarda da kanser gelişebileceğini akıldan çıkarmamalıdır. Erken tanı ve uygun merkeze yönlendirme hayati öneme sahiptir" dedi.



Sağlık

Kaynak: DHA

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