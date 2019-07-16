16.07.2019 15:52
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LÖSEV'den gıda yardımı

Seminerden detaylar -Sunumdan detaylar -Yapılan yardım ve ailelerden detaylar Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemi ve kanser hastalarının ailelerine gıda yardımı yaptı.

-Seminerden detaylar
-Sunumdan detaylar
-Yapılan yardım ve ailelerden detaylar Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), lösemi ve kanser hastalarının ailelerine gıda yardımı yaptı.
Hakkari Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda LÖSEV'e kayıtlı kanser hastaları ile ailelerine, hastalık sürecine ilişkin bilgilendirici seminer verildi.
Daha sonra, LÖSEV'e yapılan adak ve vekaletle kurban bağışlarından hazırlanan paketler ailelere dağıtıldı.
LÖSEV Aile Komitesi Üyesi ve Hakkari Temsilcisi Cumhur Ege, her zaman lösemili ve kanser hastalarının yanında olduklarını ve yardımlarının devam edeceğini söyledi. LÖSEV'den gıda yardımı
Kaynak: AA
LÖSEV, Güncel

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