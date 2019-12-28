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LÖSEV'den lösemili çocukları eğlendiren etkinlik

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen yılbaşı programında tedavileri devam eden çocuklar gönüllerince eğlendi.

28.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:28 LÖSEV'den lösemili çocukları eğlendiren etkinlik
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından düzenlenen yılbaşı programında tedavileri devam eden çocuklar gönüllerince eğlendi.

LÖSE tarafından lösemi tedavisi devam eden çocuklara yönelik yılbaşı programı düzenlendi. Bir otelde düzenlenen programda, sihirbaz gösterilerine ve oyunlara eşlik eden çocuklar, unutulmaz anlar yaşadı.

Etkinlik hakkında bilgiler veren LÖSEV Sorumlusu Mehmet Merkit; " 'de 40 bin hastaya, 'de de yaklaşık bin 100 hastaya maddi, kuru gıda ve et yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Bugünde burada çocuklarımıza bir yılbaşı partisi organize ettik. Gönüllülerimizin destekleri ve çocuklarımızın katılımı ile bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimizde çeşitli sihirbazlık gösterileri ve çeşitli oyunlarla çocuklarımızı eğlendirmeye yönelik faaliyetler yapıyoruz. Önemli gün ve haftaları atlamadan etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın destekleri ile etkinliklerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, LÖSEV, Güncel

Kaynak: İHA

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