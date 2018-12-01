Lösev Gönüllülerinden Kaymakam Kılınçkaya'ya Ziyaret

Lösemili Çocuklar Vakfı
(LÖSEV
) Gelibolu
Şubesi gönüllüleri, Gelibolu Kaymakam Hakan Kılınçkaya
'yı ziyaret etti.
Vakıf görevlileri, ilçede yaptıkları faaliyetler hakkında Kaymakam Kılınçkaya'ya bilgi verdi.
Kılınçkaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "LÖSEV'in güzel çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Türkiye
genelinde kanserli ve lösemili çocuklarımıza destek olduklarını ve bu çocuklarımızın her zaman yanlarında olduklarını biliyoruz. Kaymakamlık
olarak, her zaman çocuklarımızın maddi ve manevi olarak yanlarında olacağız." diye konuştu.
01 Aralık 2018 Cumartesi 15:47