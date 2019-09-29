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LÖSEV için Samsun'dan Sarp'a kadar yürüyor

Samsun'da yaşayan Mustafa Demir adlı vatandaş, LÖSEV için 514 kilometre yol katederek Sarp Sınır Kapısı'na yürüyor.

29.09.2019 17:15LÖSEV için Samsun'dan Sarp'a kadar yürüyor
Samsun'da yaşayan Mustafa Demir adlı vatandaş, LÖSEV için 514 kilometre yol katederek Sarp Sınır Kapısı'na yürüyor.

Fatsalı 60 yaşındaki Mustafa Demir, lösemi hastalığına dikkat çekmek için Samsun'dan Sarp Sınır Kapısı'na kadar yürüyeceğini belirtti. By-pass ameliyatı geçirmesine ve şeker hastası olmasına rağmen günde 20 kilometre yürüyen 115 kilo ağırlığındaki Demir, Fatsa'da Fatsalı dostları tarafından karşılandı. Ülkemizin en önemli söz yazarlarından Dursun Ali Akınet'te Mustafa Demir'i ve ailesini Fatsa Kültür Sarayı'nda ağırladı. Demir, bir süre dostlarıyla sohbet ettikten sonra yürüyüşüne devam etti. - ORDU

Sarp Sınır Kapısı, Mustafa Demir, Samsun, LÖSEV, Güncel

Kaynak: İHA

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