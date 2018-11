Lösev'in 20. Yılına Özel "Canım Kardeşim" - İstanbul

07 Kasım 2018 Çarşamba 20:40



07 Kasım 2018 Çarşamba 20:40

Lösemi hastası olan çocuklara yardım etmek amacıyla 1998 yılında kurulan Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı ( LÖSEV ), 20'inci yılını özel bir projeyle kutluyor.Proje kapsamında, yönetmen koltuğuna Ertem Eğilmez 'in oturduğu, Tarık Akan ile Halit Akçatepe 'nin başrollerini paylaştığı "Canım Kardeşim" adlı filmin LÖSEV'e özel versiyonu hazırlandı.Özdilek AVM'de gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan LÖSEV Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer, 1990'lı yıllarsa lösemi hastası çocukların zorlu şartlar altında tedavi gördüğünü hatırlatarak, "Lösemili çocukların kaldığı gecekondularda bir odada 6 kişi yatardı ve herkes bir odadaydı. Benim çalıştığım hastanede de lösemi çocuklar anneleri, babaları yanında olmadan 6-7 kişi bir koğuşta kalırlardı." dedi.Ezer, sunumla yaptığı konuşmada LÖSEV'in kuruluşuna da değinerek, şunları anlattı:"Bir avuç insandık. 5 kişilik bir yönetim kurulu oluşturduk. 2,3 çalışan ve 35 lösemili çocukla kurduk. Sonra 'bu çocuklar enfeksiyondan, ilgisizlikten ölüyorsa bir hastane yapalım ve durumu değiştirelim' dedik. Devletin yapması gereken hizmeti biz yaptık. 2000 yılında hastane açtık. Sonra eğitim sorunları karşımıza geldi ve sadece lösemili çocukların eğitim gördüğü okullar açtık ve kolej eğitimi verdik. İyileşen ve hayatına devam eden çocuklar yetiştirmeye başladık."Lösemili çocukların ailelerini de düşünerek "Lösemili Çocuklar Köyü" kurduklarını dile getiren Ezer, "Daha sonra da hem lösemili hem kanserli çocuklar ile yetişkin kanser hastalarıyla ilgilenmeye başladık. Tabii ki tüm bu hizmetlerin, tedavilerin yanında mutlaka sevgi olması, değer ve umut verilmesi gerekiyor çocuklara. Biz bu işi sevgiyle başardık ve bugün başarıda yüzde 92'ye çıktık. Yüzde 92 bugün Avrupa 'nın üstünde bir veridir ve şu an ABD ile yarışan bir kuruluş olduk." diye konuştu.Ezer, LÖSEV'in 20'inci yılına özel Türkiye 'de gündem oluşturacak bir film hazırladıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti."Filmi her izlediğimde ağlardım"Filmde babası Tarık Akan'ın rolünü canlandıran Barış Üregül de teklif geldiğinde çok heyecanlandığının, filmin hikayesini de çok beğendiğini söyledi.Üregül, çocukken "Canım Kardeşim" filmini birçok kez izlediğine değinerek, şunları kaydetti:"Her izlediğimde filmi ağlardım. Çünkü babamın bizim yaşımızda olan kardeşi filmde ölüyor. Babam bize günlerce anlatırdı, avuturdu 'oğlum bakın bu film' diye. Film projesini anlattıklarında da bu anım aklıma geldi. Yeşilçam döneminde de filmler o zaman hep mutlu sonla biterdi. Bu filmin bu şekilde bitmesi de bir çocuğa ağır geliyordu."LÖSEV'in bağışlarla hayatta kaldığına dikkati çeken Üregül, "Açıkcası filmin bu konuya ilgiyi artıracağını düşündüm. Bağış alabilmek için insanların ilgisini çekmek gerekiyordu. Türk insanları çok naif kalpli insanlardır ve bilmeleri gerekiyor. Eğer bilemezlerse yardımcı da olamazlar. Umarım bu filmden sonra herkeste bir farkındalık olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Üregül, kendisinin oyuncu olmadığını sadece bu proje için rol aldığını dile getirerek, "Babamın filmdeki hareketlerini ezbere bildiğim ve defalarca izlediğim için hafızamdan babamın hareketlerini taklit etmeye çalıştım. Umarım herkes beğenir. En azından film, LÖSEV'e olan ilgiyi daha da artırır." şeklinde konuştu.Proje kapsamında hazırlanan filmin yönetmeni Bahadır Karataş ise uzun zamandır proje üzerinde çalıştıklarını dile getirerek, "Çok severek, canıgönülden çalıştığımız bir projeydi. Bir de kocaman bir ekip vardı. Umarım başarılı olmuşuzdur." dedi.Toplantıda ayrıca filmin müziklerini hazırlayan Cahit Oben ile filmde "Kahraman" karakterini canlandıran Kahraman Kıral kısa bir konuşma yaptı.Yapımcılığını Filmpark Medya'nın gerçekleştirdiği 5 dakikalık kısa film Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında seyirciyle buluşacak.