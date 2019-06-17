17.06.2019 09:37
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Lösev'in kahraman babaları sahada

Lösev

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Adana Şubesi, Babalar Gününe özel bir etkinlikte çocuklar ve babalarını halı sahada bir araya getirdi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı Adana Şubesi, Babalar Gününe özel bir etkinlikte çocuklar ve babalarını halı sahada bir araya getirdi.

Adana'da bir halı sahada gerçekleşen etkinliğe, ailelerin coşkulu tezahüratlarıyla tatlı bir rekabet içinde mücadele eden babalar, çocuklarına da keyifli vakitler yaşattı.

Tribünlerde ise onları her daim destek veren LÖSEV gönüllüleri, çalışanlar ve annelerle birlikler çocuklar da vardı. Devre arasında sahneye çıkan, sağlığına kavuşan çocuklar renkli bir gösteri sergiledi.

Maçın ardından, Babalar Gününe özel olarak yaptırılan madalyalar takdim edildi. - ADANA
Kaynak: İHA
LÖSEV, Adana, Güncel

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