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LÖSEV Niğde'de et dağıttı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Kayseri Şubesi tarafından, Niğde'deki kanser hastalarına ve ailelerine kırmızı et ve kışlık giysi yardımı yapıldı.

05.02.2020 17:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:53LÖSEV Niğde'de et dağıttı
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Şubesi tarafından, 'deki kanser hastalarına ve ailelerine kırmızı et ve kışlık giysi yardımı yapıldı.

Niğde Barosu avukatları tarafından Niğde Belediyesi Hüdavent Hatun Düğün Salonu'nda ailelere hasta haklarıyla ilgili eğitim verildi.

Eğitimin ardından ailelere, içinde kırmızı et, kavurma, sucuk gibi ürünlerin bulunduğu 10'ar kiloluk paketler ile kışlık giysi ve oyuncak yardımı yapıldı.

LÖSEV Kayseri Şubesi Sosyal Hizmetler Sorumlusu Sema Kaya, Kurban Bayramı'nda toplanan bağışları, kanser hastası ailelere ulaştırdıklarını söyledi.

Niğde'de 30 yakın hasta yakınına yardım yaptıklarını belirten Kaya, şunları söyledi: " ailelere, 10'ar kiloluk kırmızı et paketleri ile bot, mont, kıyafet ve oyuncak dağıtımı yaptık. Kırmızı et dağıtımı bizim için çok önemli. Kurban Bayramı'nda alınan bağışlarla yıl boyunca ailelere dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Kanser hastalarının, kemoterapi nedeniyle bağışıklıkları azalıyor. Hastalarımız, kırmızı etle bağışıklıklarını yükseltebiliyor. Bu yüzden kırmızı eti önemsiyoruz. Yine bu kapsamda, Nevşehir, Kayseri ve Sivaslı ailelere yardımlarımızı dağıtacağız. Niğde'de 30'a yakın aileye yardım yaptık" - NİĞDE

Kayseri, LÖSEV, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

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