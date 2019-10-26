LÖSEV seminerlerine yoğun ilgi

Bir hafta süren 5 farklı seminere toplam 770 kişi katıldı.

Farkındalık yaratmak ve vatandaşların lösemiye duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında LÖSEV yetkilileri, Bayraklı'da eğitim seminerleri verdi. Toplantılarda Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın çalışmaları, hasta olan biri için yapılması gerekenler ve sağlıklı yaşam gibi konularda katılımcılara bilgiler aktarıldı. Bayraklı Belediyesi'ne bağlı tüm kültür ve semt merkezlerinden vatandaşların katıldığı seminerleri toplam 770 kişi takip etti. 22-25 Ekim tarihleri arasında Osmangazi Hizmet Binası Konferans Salonu, 75. Yıl Kültür Merkezi, İsmet İnönü Postacılar Kültür Merkezi ve İhsan Alyanak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşların bilinçlenmesini amaçlanırken, vatandaşların lösemi hastalığına karşı daha duyarlı olmaları istendi.

İş birliğimiz devam edecek

Çağın hastalığı lösemi ile ilgili düzenlenen etkinliklerin amacına ulaşmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, LÖSEV yetkililerine teşekkür etti. Lösemi konusunda farkındalık yaratmak istediklerini ifade eden Başkan Sandal, LÖSEV ile olan iş birliğinin devam edeceğini ve çeşitli konularda eğitim seminerlerinin de süreceğini söyledi.