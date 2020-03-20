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Lost dizisinin yıldızı Daniel Dae Kim, Koronaya yakalandı

Lost dizisinin yıldız oyuncusu Daniel Dae Kim Korona virüse yakalandığını duyurdu.

20.03.2020 16:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:33
Lost dizisinin yıldızı Daniel Dae Kim, Koronaya yakalandı
Lost dizisinin yıldız oyuncusu Daniel Dae Kim Korona virüse yakalandığını duyurdu.

Bir döneme damga vurmuş Lost ve Hawaii Five-0 dizilerinin yıldız oyuncusu Daniel Dae Kim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Korona virüse (Covid-19) yakalandığını duyurdu. Ünlü oyuncu, New York'tan Hawaii'ye döndüğü sırada uçakta boğazında bir kaşıntı hissettiğini, daha sonra göğsünde ve vücudunda artan ağrılar sebebiyle yaptırdığı Korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Kim paylaşımında, "Dün bana Covid-19 teşhisi kondu. Görünüşe göre iyi olacağım. Umarım hepiniz güvende, sakin ve her şeyden önce sağlıklı kalırsınız" ifadelerini de kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler : Daniel Dae Kim, Lost, Güncel

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