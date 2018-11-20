Lost İn Space - Beyazperde Röportajı (Molly Parker ve Toby Stephens)

Dubai
'de düzenlenen Middle East Comic-Con'a katıldık ve Netflix'in yeni dizisi Lost
in Space oyuncuları Molly Parker
ve Toby Stephens
ile buluştuk!
Bilimkurgu dizisi Lost in Space'ın modern yorumu olan yapım günümüzden 30 yıl sonrasında geçiyor. Uzayda sömürgeleştirmenin başladığı dönemde Robinson ailesi daha iy bir dünyada yaşamaya hak kazanır. Geçtikleri testler, aldıkları eğitimlerden sonra uzayda yeni bir koloni kurmak için yola çıkarlar. Fakat yolculuk sırasında beklenmedik olaylar gerçekleşir ve rotalarından saparlar. Bilmedikleri bir gezegene mecburi işin yapmak zorunda kalan Robinson ailesi, evlerinden onlarca ışık yılı uzaklıktaki bu yerde hayatta kalmak için savaşır.
Dubai,Toby Stephens,Molly Parker,Lost