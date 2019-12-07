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Lotoyu vurdu arazi aldı, arazide define buldu

Hindistan'da geçen yıl lotoyu vurarak 842 bin Dolar kazanan adam satın aldığı arazide define buldu.

07.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:57Lotoyu vurdu arazi aldı, arazide define buldu

'da geçen yıl lotoyu vurarak 842 bin Dolar kazanan adam satın aldığı arazide define buldu.

Hint basını geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin Dolar kazanan Rathnakaran Pillai adlı adamın, kazandığı paranın bir kısmı ile Kerala eyaletinde bulunan Kilimanoor'da arazi satın aldığını; burada eski bir tapınağın yanında yer alan arsada altın sikke dolu bir çömlek bulduğunu yazdı.

Yerel medya, Travancore Krallığı'na ait olduğu düşünülen 2500'den fazla sikkeyi bulan Pillai'nin durumu yetkililere bildirdiğini; uzmanların sikkeleri teslim alarak çalışma başlattıklarını yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adamın bulduğu sikkeleri göstermesi

Yere serilmiş sikkelerin görüntüleri



Hindistan, Güncel

Kaynak: DHA

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