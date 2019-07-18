Lotus Cars'tan Dünya'yı sallayan yenilik

Royal Motors'un Türkiye temsilcisi olduğu Lotus Cars, 2017 yılında Çin otomobil üreticisi Geely tarafından satIn alInarak yeni nesil Lotus modelleriyle meraklılarının karşısına çıkacağının mesajını vermişti. 1.3 milyar dolarlık bir yatırımın ardından markanın vizyonunu Evija modeli ile gösterdi.

Firmanın tarihinde çığır açan dünyanın en güçlü ilk seri üretim hiper yol otomobili olan Lotus Evija, 2000 beygirlik gücüyle 100 km hiza 3 saniyeden kısa bir surede çıkar ve 18 dakikada tamamen şarj olduktan sonra 400 km yol yapabilme yeteneğine sahiptir.

Lotus'un kurucusu Colin Chapman'in hafiflik ilkelerinden yola çıkılarak üretilen ultra hafiftek parçalı karbon fiber monokok gövdesiyle yalnızca 1680 kilogram olan ve Lotusun bugüne kadar ürettiği en hafif otomobil olma özelliğine sahip Evija sadece 130 adetle sınırlı olup ve 2020 yılında üretimine başlanacaktır.

Tüm Lotus otomobiller gibi el yapımı olan Evija İngiltere'deki ünlü Hethel'deki fabrikasında tasarlanarak müşterileri için kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Doğadan ilham alan dikkat çekici dış tasarımı her açıdan tam karbonifer kaportasıyla belirgin kaşlı hatlar yaratmıştır. Yan ayna yerine kullanılan kameralar ve far yerine kullanılan şerit lazerler kırmızı led ile çerçevelenerek savaş uçağı çarpıcılığı yaratmaktadır. Dişi kadar karakteristik olan iç dizaynı görünür karbon fiber ve alkantara döşemesinden oluşmaktadır. Yarış arabası fonksiyonelliğini yol arabası rahatlığıyla buluşturan tasarımda, şehir, spor, pist olarak 3 farklı sürüş modu bulunmaktadır. Dijital ekrana sahip olan direksiyon F1 tasarım,karbonifer alkantara olup isteğe bağlı olarak deri de üretilebilmektedir.

Londra'daki açılışta konuşan Lotus Cars CEO'su Phil Popham, "Lotus Evija, başka hiçbir şeye benzemeyen bir otomobil. Markamızı spor araba fanlarının kalbi ve zihninde ve global otomotiv sahnesinde yeniden kuracak. Aynı zamanda daha ileri vizyoner modeller için referans olacaktır. Bu şirketimizin tarihinde bir başka şaşırtıcı an. Evija her anlamda gerçek bir Lotus - sınırları zorlamak, yeni düşünme biçimlerini keşfetmek ve çığır açan teknolojiler uygulamak için sarsılmaz bir tutkuyla geliştirildi. "

Lotus Cars Türkiye Temsilcisi Royal Motors Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı A.Hilal Aysal; 2020 yılında üretimi başlayacak olan 1.7 Milyon GPB değerinde ki Evija modeli için çok heyecanlı olduklarını ve Türkiye'den talep aldıklarını belirterek ' Evija, Lotus markasının vizyonunu gösteren bir model, çok büyük yeniliklere imza atılacağının ve markanın spor otomobil dünyasında liderlik bayrağını elinden hiç bırakmayacağının bir göstergesi. 2017 yılında Geely Grup bünyesine giren Lotus markası; Evija modeliyle birlikte, 71 yıllık öyküsündeki mirasını koruyarak inovatif yatırımlarına hız katacaktır. Yakın gelecekte ki gelişmelerle safkan sporun ne denli günlük hayatımızın bir parçası haline geleceğini hep beraber göreceğiz.' dedi.