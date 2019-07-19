Lotus'un 2 bin beygirlik otomobili Evija'nın tanıtımı yapıldı! 130 adet üretilecek aracın fiyatı 12 milyon TL'nin üzerinde

Lotus Cars, 2017 yılında Çin otomobil üreticisi Geely tarafından satın alınarak yeni nesil Lotus modelleriyle meraklılarının karşısına çıkacağının mesajını vermişti. 1,3 milyar dolarlık bir yatırımın ardından markanın vizyonunu Evija modeli ile gösterdi.

Evija dünyanın en güçlü ilk seri üretim hiper yol otomobili olarak öne çıkıyor. 4 farklı elektrik motoru olan otomobil 2000 beygir güç üretecek! Aracın gövde ağırlığı ise 1680 kg… Bu güç sayesinde Evija 0'dan 100 km/s hıza 3 saniyeden daha kısa bir sürede ulaşacak. Evija ayrıca Lotus markasının bugüne kadar ürettiği en hafif otomobil! Otomobil 18 dakikada tam şarj olabiliyor ve tam kapasite dolu pillerle 400 km menzile sahip.

TOPLAMDA 130 ADET ÜRETİLECEK

Sözcü'de yer alan habere göre, Evija'nın üretimine marka 2020 yılında başlayacak ve toplamda 130 adet üretilecek. Tüm Lotus otomobiller gibi el yapımı olan Evija İngiltere'deki ünlü Hethel'deki fabrikasında tasarlanarak müşterileri için kapsamlı kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.

FİYATI 12 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE

Evija'nın fiyatı ise 1,7 milyon İngiliz Sterlini. Otomobil bugünün kurundan ÖTV ve KDV'siz olarak ülkemizde satılsa 12 milyon TL'nin üzerinde bir etiket fiyatına sahip olacak. ÖTV ve KDV'li fiyatından ise bir alıcı şimdiden varmış.

"BAŞKA HİÇBİR ŞEYE BENZEMEYEN BİR OTOMOBİL"

Londra'daki açılışta konuşan Lotus Cars CEO'su Phil Popham, "Lotus Evija, başka hiçbir şeye benzemeyen bir otomobil. Markamızı spor araba fanlarının kalbi ve zihninde ve global otomotiv sahnesinde yeniden kuracak. Aynı zamanda daha ileri vizyoner modeller için referans olacaktır. Bu şirketimizin tarihinde bir başka şaşırtıcı an. Evija her anlamda gerçek bir Lotus – sınırları zorlamak, yeni düşünme biçimlerini keşfetmek ve çığır açan teknolojiler uygulamak için sarsılmaz bir tutkuyla geliştirildi." dedi.