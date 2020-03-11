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Louie Sibley'in Derby County'de Attığı İlk Gol

Derby County'nin 18 yaşındaki genç oyuncusu Louie Sibley, Derby formasıyla ilk golünü atıyor. 2019-20 sezonunda Championship sezonunda Blackburn Rovers'a karşı oynayan Derby'de Sibley ceza sahası dışından harika bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Derby County'nin 18 yaşındaki genç oyuncusu Louie Sibley, Derby formasıyla ilk golünü atıyor. 2019-20 sezonunda Championship sezonunda Blackburn Rovers'a karşı oynayan Derby'de Sibley ceza sahası dışından harika bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. Louie Sibley'in Derby County'de Attığı İlk Gol

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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