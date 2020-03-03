Louis Wain Filmi

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Film, 1860- 1939 yılları arasında yaşayan ve çizdiği büyük gözlü kediler ile tanınan İngiliz ressam Louis Wain‘in hayatını konu alıyor. 10 yaşına kadar ailesi tarafından okula gönderilmeyen ve sıkıntlı bir okul yaşamı geçiren Wain, West London School of Art'a girmesi ile hayatı değişir. Sanatı hayatının odağı haline getiren Wain, 23 yaşına geldiğinde kendisinden 10 yaş büyük olan Emily ile evlenir. Ancak çiftin mutlulukları uzun sürmez, evliliklerinin 3. yılında Emily meme kanserinden yaşamını yitirir. Eşini kaybetmesinin ardından kendisini çizimlerine veren Wain, takıntı haline getirdiği kedileri eserlerine yansıtmaya başlar.Will SharpeWill Sharpe, Simon StephensonBenedict Cumberbatch, Claire Foy, Andrea Riseborough, Aimee Lou Wood, Toby Jones, Jamie Demetriou, Crystal Clarke, Stacy Martin, Sophia Di Martino, Julian Barratt, Hayley Squires, Adeel Akhtar, Sharon Rooney, Olivier Richters, Asim Chaudhry, Sonia Goswami, Indica Watson, Alfredo Tavares, Thea Balich, Conny Stadler, Karol Steele , Jeremy Oliver, Sarah-Jane De Crespigny, Mariia Legun, John Kinory, Lampri Dimitriadi, Trevor Johnson, Shaun Newnham, Samantha JohnsonDramaLouis WainFilmartı Film2020İngiltereİngilizceCJ Entertainment Turkey11.12.2020