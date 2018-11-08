Lovemarks Ödülleri 2018 Sahiplerini Buldu

Lovemarks Ödülleri, bu yıl yenilenen içeriği ile birlikte toplam 22 farklı kategoride sahipleriyle buluştu. Türkiye'nin en sevilen markalarının temsilcileri ödüllerini, Ipsos Marka Sağlığı İzleme ve Sosyal Dinleme Analizleri Lideri Özlem Bulut Sönmezyalçın ve MediaCat Genel Yayın Yönetmeni Pelin Özkan'dan aldı.

Türkiye'nin Lovemark'ları Araştırması, tüketicilerin gönülden bağlı olduğu markaları raporlayan bir çalışma. Ancak burada dikkate alınan tek kriter markaya olan bağlılık değil. Araştırmanın 2016 yılında yenilenen ve derinleştirilen metodolojisi sayesinde; marka bağlılığının yanı sıra akla ilk gelen marka olma, duygusal olarak yakınlık derecesi ve beklenti ve ihtiyaçları karşılama düzeyi de hesaba katılıyor.

MediaCat önderliğinde Ipsos tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin Lovemark'ları Araştırması" bu yıl 11'inci kez gerçekleştirildi. 2016 yılında metodolojisinde gerçekleşen köklü değişiklikle birlikte kapsamı da genişleyen araştırmaya bu yıl; Sofra & Mutfak veya Züccaciye, Mücevher & Takı ve Yapı Market olmak üzere 3 yeni kategori eklendi ve toplamda 22 kategoride Türkiye'nin gönülden bağlı olduğu markalar belirlendi.