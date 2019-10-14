Haberler » Spor » Löw'den tepki gösterilen Emre Can ve İlkay Gündoğan için açıklama

Löw'den tepki gösterilen Emre Can ve İlkay Gündoğan için açıklama

Almanya Milli Takım çalıştırıcısı Joachim Löw, asker selamı fotoğrafını önce beğenip sonra geri çeken İlkay Gündoğan ve Emre Can hakkında konuştu.

14.10.2019 12:07

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw, A Milli Takım'ın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği maçta gol sevinicini 'asker selamı' olarak yapan milli futbolcuların fotoğrafını önce beğenip daha sonra geri çeken Emre Can ve İlkay Gündoğan hakkında konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı tepki gösterilen Türk asıllı iki yıldız için,"İlkay ve Emre'yi tanıyanlar, onların teröre ve savaşa karşı olduklarını bilirler."ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta Cenk Tosun'un golünün ardından futbolcularımız asker selamıyla Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek vermişti. Bu gol sevinci dünyada yankı uyandırırken Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan'ın sosyal medyada bu fotoğrafı beğendiği ve daha sonra beğenilerini geri aldıkları ortaya çıktı.

İLKAY: POLİTİK OLDUĞUNU GÖRÜNCE GERİ ALDIM

Alman basınından Kicker, bu olayla ilgili Emre Can ve İlkay Gündoğan'ın açıklamalarını yayınladı. Kicker'e göre İlkay Gündoğan,"Politik olduğunu görünce beğeniyi geri aldım. Geçen yıl olanlardan sonra isteyeceğim son şey politik bir açıklama yapmak. Bu yüzden beğeniyi geri aldım. U-21 Milli Takımı'ndan arkadaşım Cenk Tosun, gol attığı için mutlu oldum. Galibiyet golünü attı"dedi.

Emre Can'ın ise"İçeriğe dikkat etmeden beğendim. Savaşın her türlüsüne karşıyım"dediği belirtildi. Almanya Futbol Federasyonu, milli maç için Estonya'da bulunan futbolcularla maçın ardından görüşme yapacak.

Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada 'asker selamı' kampanyası: Maç iptal edilsin

FransaFransa'dan Türkiye maçı öncesi taraftar ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İlkay Gündoğan ve Emre Canİlkay Gündoğan ve Emre Can'dan 'asker selamı' açıklaması

Şener Özbayraklı oyuncu sevgilisi Şilan Makal ile ilk kez görüntülendiŞener Özbayraklı oyuncu sevgilisi Şilan Makal ile ilk kez görüntülendi

Löw'den tepki gösterilen Emre Can ve İlkay Gündoğan için açıklama

İlkay Gündoğan, Emre Can, Almanya, Spor

YORUMLAR(15)
MİSAFİR:Biz neyi tartisiyoruz adamlar turk degil turklugu ret etmis biz almaniz demis bir zamanlar yahudilerin dedigi gibi yahudiler kendilerini saf almandan bile daha iyi alman olduklarina inanirlarmis ama sonra ne oldular. sunu unutmayin ayidan post almandan dost olmazmis////////
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KSK Lİ MESUT:MAX KRUSE ADAMSIN... BUNLAR GİBİ DÖNEM DEĞİLSİN...
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:ADAM TÜRKİYE MİLLİ TAKIMIMIZI SEÇMEMİŞ ZATEN BÖYLE FUTBOLCUNUN MİLİ PAYLAŞIMINDAN NE BEKLERSİN Kİ
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
ZAZA:gün gelir o almanlar sizi satar döneceğiniz tek yer TÜRKİYE'' dir bunu unutmayın
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
YORUM:Burada top koşturan yabancılar kadar cesaretiniz yok
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
VATANADAŞ:İLKAY VE EMRE CAN BEĞENİYİ GERİ ALARAK KORKAK OLDUKLARINI BELLİ ETMİŞLERDİR. . .
Yayından Kaldır
53 4
Cevap yaz
USTA:BUNLARIN TÜRKLÜKLE ALAKASI YOK
Yayından Kaldır
40 5
Cevap yaz
SADECE İNSAN:Bizde yeri geliyor abd''den dolayı geri vites yapabiliyoruz Rahip Brunson örneğinde olduğu gibi bunlarda futbolcu ve Almanya''da yaşayıp Avrupa''da oynuyorlar içlerinden seviyorlardır ama bazen geri vites yapmak zorundasın işte hemen bu son zamanlarda olan moda kelime (vatan hainliği) ile suçlamayın az 2 tane topçu destek verse ne olur destek vermese ne olur ayrıca beğeniyi geri çekmişler operasyon ile alakalı kötü bir yorumda bulunmamışlar.
Yayından Kaldır
7 20
Cevap yaz
MESUT:Görsen sanarsın. tüküreyim sizin delikanlılığınıza. mesut özil kadar bile olamadınız
Yayından Kaldır
12 2
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:mesut gibi Adam olun adam
Yayından Kaldır
12 1
Cevap yaz
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
13:41 Başakpınar Belediyespor Kulübü
13:38 Galatasaray, sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
13:38 Galatasaray, sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
13:37 Adil Gevrek: "Gökhan ve Mina bu hafta takımla çalışmalara başlayacaklar..."
13:30 Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü
13:32 Denizlispor yıllar sonra Fenerbahçe'ye rakip
13:32 İbrahim Çolak'ın ailesinin gurur gecesi
14.10.2019 13:53:16