Löw'den tepki gösterilen Emre Can ve İlkay Gündoğan için açıklama

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Löw, A Milli Takım'ın Arnavutluk'u 1-0 mağlup ettiği maçta gol sevinicini 'asker selamı' olarak yapan milli futbolcuların fotoğrafını önce beğenip daha sonra geri çeken Emre Can ve İlkay Gündoğan hakkında konuştu.

Tecrübeli çalıştırıcı tepki gösterilen Türk asıllı iki yıldız için,"İlkay ve Emre'yi tanıyanlar, onların teröre ve savaşa karşı olduklarını bilirler."ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta Cenk Tosun'un golünün ardından futbolcularımız asker selamıyla Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek vermişti. Bu gol sevinci dünyada yankı uyandırırken Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan'ın sosyal medyada bu fotoğrafı beğendiği ve daha sonra beğenilerini geri aldıkları ortaya çıktı.

İLKAY: POLİTİK OLDUĞUNU GÖRÜNCE GERİ ALDIM

Alman basınından Kicker, bu olayla ilgili Emre Can ve İlkay Gündoğan'ın açıklamalarını yayınladı. Kicker'e göre İlkay Gündoğan,"Politik olduğunu görünce beğeniyi geri aldım. Geçen yıl olanlardan sonra isteyeceğim son şey politik bir açıklama yapmak. Bu yüzden beğeniyi geri aldım. U-21 Milli Takımı'ndan arkadaşım Cenk Tosun, gol attığı için mutlu oldum. Galibiyet golünü attı"dedi.

Emre Can'ın ise"İçeriğe dikkat etmeden beğendim. Savaşın her türlüsüne karşıyım"dediği belirtildi. Almanya Futbol Federasyonu, milli maç için Estonya'da bulunan futbolcularla maçın ardından görüşme yapacak.