Löw hastaneye kaldırıldı

Almanya
Milli Futbol
Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, atardamar zedelenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan Löw'ün, 2020 Avrupa
Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus
ve Estonya
ile oynanacak maçlarda takımının başında olamayacağı belirtildi.
Löw'ün durumunun iyi olduğu ancak doktor raporu doğrultusunda birkaç hafta takımın başında yer almayıp dinleneceği aktarıldı.
Açıklamada, Löw'ün yokluğunda yardımcısı Marcus Sorg'un bu görevi yapacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
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