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Lowry bir sene daha Toronto Raptors'ta

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Toronto Raptors'ta Kyle Lowry'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

07.10.2019 16:26Lowry bir sene daha Toronto Raptors'ta
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Toronto Raptors'ta Kyle Lowry'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Raptors'ın 33 yaşındaki ABD'li skorer oyun kurucusu Lowry ile 31 milyon dolar karşılığında bir yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.
Son 7 yıldır forma giydiği Raptors ile geçen sezon NBA şampiyonluğu yaşayan Lowry, normal sezonu maç başına 14,2 sayı, 8,7 asist, 4,8 ribaunt, 1,4 top çalma ortalamalarıyla tamamladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Toronto Raptors, Spor

Kaynak: AA

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