18.07.2019 10:24
Haberler» Ekonomi» Haber

Lowy/McGregor-Çin ABD Hazine kağıtlarını silah olarak kullanmayacak

Lowy/McGregor-Çin ABD Hazine kağıtlarını silah olarak kullanmayacak

Düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü'nden Richard McGregor, Çin'in ABD ile ticaret savaşında kullanabileceği başka "silahları" olduğuna işaret ederek, elindeki ABD Hazine kağıtlarını satmanın kullanılacak silahlardan biri olmayacağını söyledri.

Düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü'nden Richard McGregor, Çin'in ABD ile ticaret savaşında kullanabileceği başka "silahları" olduğuna işaret ederek, elindeki ABD Hazine kağıtlarını satmanın kullanılacak silahlardan biri olmayacağını söyledri.
CNBC'nin haberine göre McGregor, Çin'in ABD ile savaşta elindeki ABD Hazine kağıtlarını satmak yerine, ekonomisini, ekonomisine girişleri ve yabancıların Çin ekonomisine erişimlerini yönetme yoluna gidebileceğini vurguladı.
Dünyada halen en çok ABD Hazine Bonosu tutan yabancı yatırımcılar 1.11 trilyon dolarla Çin ve 1.1 trilyon dolarla Japonya olarak sıralanıyor.


Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
12:37   Meteorolojiden yağış uyarısı
12:37   Fındık kabuğundan kömür üretilecek
12:35   "Bilişim teknolojilerinde beyin göçünü durdurmamız gerek"
12:34   "Libra kurumsal şirket kontrolündeki ödemelerden farksız"
12:32   Belediyeden istihdam merkezi
12:28   Rosatom, Tianwan NGS'nin 7 ve 8 nolu güç üniteleri için ekipman üretimine başladı
12:28   PİYASALAR – BİST100 100 bin puanı aştı, dolar 5.7 lirada