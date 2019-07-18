Lowy/McGregor-Çin ABD Hazine kağıtlarını silah olarak kullanmayacak

Düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü'nden Richard McGregor, Çin'in ABD ile ticaret savaşında kullanabileceği başka "silahları" olduğuna işaret ederek, elindeki ABD Hazine kağıtlarını satmanın kullanılacak silahlardan biri olmayacağını söyledri.

CNBC'nin haberine göre McGregor, Çin'in ABD ile savaşta elindeki ABD Hazine kağıtlarını satmak yerine, ekonomisini, ekonomisine girişleri ve yabancıların Çin ekonomisine erişimlerini yönetme yoluna gidebileceğini vurguladı.

Dünyada halen en çok ABD Hazine Bonosu tutan yabancı yatırımcılar 1.11 trilyon dolarla Çin ve 1.1 trilyon dolarla Japonya olarak sıralanıyor.

Kaynak: DHA