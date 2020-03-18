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Lozan Dent Hizmete Açıldı

İzmir Çankaya'da hizmete açılan Lozan Dent ağız ve diş sağlığı polikliniği açılış kurdelesini Konak Belediye Başkanı Abdül Batur kesti.

18.03.2020 08:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 08:24
Lozan Dent Hizmete Açıldı

İzmirli girişimciler İlhan Kurtuluş ve Şenol Yücel'in yatırımıyla hayata geçirilen Lozan Dent ağız ve diş sağlığı polikliniği İzmir'in Konak ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Lozan Dentin açılış kurdelesini Konak Belediye Başkanı Abdül Batur keserken İzmir'in sağlık konusunda yeni bir polikliniğe kavuştuğunun altını çizdi. Sağlık alanında yapılan her yatırımın kent için ve kentte yaşayanların sağlığı için büyük önem taşıdığını belirten Batur genç girişimcilere cesaretlerinden dolayı teşekkür etti. Toplam 240 metre kare alana kurulu Lozan Dent bünyesinde konusunda uzman altı diş hekimi görev yapıyor. Hijyen koşullarında hastalarının sorunlarını gideren Lozan Dent ağız ve diş sağlığı polikliniği haftanın altı günü sabah 9 ile akşam 21:00 saatleri arasında hasta kabul ediyor. Lozan Dentte cerrahi, implantoloji , ortodonti, pedodonti, endodonti, protetik diş tedavisi ve estetik diş hekimliği alanlarında hizmet veriliyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Abdül Batur, Konak, İzmir, Lozan, Güncel

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