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LP Salo: 3-0

SALON: Burhan FelekHAKEMLER: Evgeny Makshanov (Rusya), Mykhaylo Medvid (Ukrayna)FENERBAHÇE OPET: Fatma Yıldırım, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Beliz Başkır, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)LP SALO:...

18.02.2020 22:13 | Son Güncelleme: 18.02.2020 22:13LP Salo: 3-0

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Evgeny Makshanov ( ), Mykhaylo Medvid ( )

FENERBAHÇE OPET: Fatma Yıldırım, Bahar Toksoy Guidetti, Naz Aydemir Akyol, Robinson, Beliz Başkır, Vargas (Aylin Sarıoğlu, Melis Yılmaz, Dicle Babat, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpar Kurt)

LP SALO: Mansikkaviita, Peit, Haatainen, Pilepic, Ennok, Czakan (Rautiainen, Mehtola, Ternava, Piesanen, Laaksonen)

SETLER: 25-17, 25-12, 25-14

SÜRE: 61 dakika (21, 21, 19)

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Opet Kadın Voleybol Takımı konuk ettiği Finlandiya temsilcisi LP Salo'yu 25-17, 25-12, 25-14'lük setler sonucunda 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertliler CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.



OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Ukrayna, Rusya, Spor

Kaynak: DHA

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