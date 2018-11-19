Lpg Deposunda Uyuşturucu Bulundu

Van
'ın Edremit ilçesinde ticari taksinin LPG deposunda 23 kilo 90 gram eroin bulundu.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurulan Y.K'nın kullandığı ticari takside arama yaptı.
Narkotik köpeği "Lisa"nın kullanıldığı aramada, aracın LPG deposuna gizlenmiş 45 paket halinde 23 kilo 90 gram eroin bulundu.
Sürücü Y.K. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.
Edremit,Van
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:39