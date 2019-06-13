LPG gümrük işlemleri

Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerine Zonguldak
Gümrük Müdürlüğü de eklendi.
Ticaret Bakanlığının "Gümrük Genel Tebliği'nde (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 159)", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Zonguldak
Gümrük Müdürlüğü, LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinden biri olarak belirlendi.
Böylece, LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemleri Alanya
, Aliağa
, Beylikdüzü
Akaryakıt, Giresun
, İsdemir
, Körfez
Petrokimya, Mersin
Akaryakıt, Samsun
, Tekirdağ
, Trabzon
ve Zonguldak
gümrük müdürlüklerinde yapılabilecek.
Kaynak: AAZonguldak
, Ekonomi