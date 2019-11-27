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LPG ithalatı eylülde arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 275 bin 268 tona çıktı.

27.11.2019 10:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:34LPG ithalatı eylülde arttı
'nin LPG ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 275 bin 268 tona çıktı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin LPG piyasası sektör raporuna göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla ABD, Cezayir, Norveç, Kazakistan, Rusya, Yunanistan ve Libya oldu.
Türkiye'nin LPG ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 275 bin 268 tona yükseldi.
Eylülde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,6 azalarak 42 bin 51 tona düştü. İhracat, yalnızca Türkiye Serbest Bölgesi'ne gerçekleştirildi.
Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 20,8 artarak 99 bin 486 tona çıktı.
Dağıtıcı lisansı sahiplerince eylülde 300 bin 503 ton otogaz, 65 bin ton tüplü LPG ve 7 bin 87 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, toplamda 372 bin 591 ton LPG satışı gerçekleşti.
Tüplü LPG satışı eylülde yıllık bazda yüzde 4,2, dökme LPG satışı yüzde 2,6, otogaz satışı ise yüzde 3,9 arttı. Böylece iç piyasada LPG satışlarında toplamda yüzde 3,9 artış gerçekleşti.
Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 80,7 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 17,4 ile tüplü LPG, yüzde 1,9 ile de dökme LPG izledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: AA

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