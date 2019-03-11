Lpg'li Araçların Kapalı Otoparklara Girmesinin Önü Açılıyor

Otogaz (LPG) kullanan otomobil kullanıcılarını sevindirecek haber Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldi.
Kapalı otoparkların gerekli altyapıya sahip olmaması sebebiyle 20 yıldır LPG ile çalışan araçların kapalı otoparklara girememesi nihayet son buluyor. Kapalı otoparkların AB
standartlarında havalandırma ve emniyet sensörlerine sahip olması yeterliyken, LPG'li araç sahibi müşteriler bu altyapıyı sağlamayan AVM'lere giremiyorlar. Ancak uzun yıllardır süren bu durum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
'in LPG'li araçların kapalı otoparklara kabul edilmesi gerektiğine dair düşüncesini açıklaması ile değişme iklimine girdi. Şimdi gerek LPG kullanıcılarının, gerek kapalı otopark işletmelerinin ve gerekse LPG sektöründeki tüm paydaşlardan oluşan milyonlarca vatandaşın gözü-kulağı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
'un, üç bakanlığın ortak yürüttüğünü duyurduğu çalışmanın tamamlanmasında.
Otomobillerin yüzde 38,8'i LPG'li Türkiye İstatistik Kurumu
'nun (TÜİK
), 2019 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre trafiğe kayıtlı 12 milyon 437 bin 250 adet otomobilin yüzde 37,8'ini oluşturan 4 milyon 703 bin 163 araç LPG kullanıyor.
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Avrupa Birliği, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com