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LPG'li otomobil yandı

LPG'li otomobil yandı Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün park ettiği LPG'li otomobil yandı.

21.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:21
LPG'li otomobil yandı
BURSA - Bursa 'nın İznik ilçesinde sürücüsünün park ettiği LPG'li otomobil yandı.
Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Göl Sokak'ta meydana geldi. Uzun yoldan gelen Ersin Hander 16 HAD 92 plakalı otomobilini evinin önünde park etti. Otomobilinden inip biraz uzaklaştıktan sonra araçta patlama sesi duyuldu, ardından araçta yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. LPG’li otomobil yandı

Kaynak: İHA

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LPG'li otomobil yandı
Etiketler : Bursa, İznik, Genel

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