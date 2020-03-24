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LPG'li otomobilde yaşanan patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da LPG'li otomobilde meydana gelen patlama sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

24.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 23:30
LPG'li otomobilde yaşanan patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı
Tekirdağ 'da LPG'li otomobilde meydana gelen patlama sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
100. Yıl Mahallesi'nde park halindeki 59 KK 990 plakalı LPG'li otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan ve yüzlerinde yanıklar oluşan Eray D. ve Bircan B, sağlık ekiplerince Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlama sonucu kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle bölgeden kaldırıldı.
Araçta bulunan Eray D. ve Bircan B'nin park halindeki otomobilde film izledikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Tekirdağ, İtfaiye, Polis, Güncel

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