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LPG otogaz fiyatlarına 9 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, LPG otogaz fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Zammın 6 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

04.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:29

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), LPG otogazın litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, LPG'ye 9 kuruş zam yapıldı. Zammın 6 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazın litre fiyatında zam gerçekleşecek.

EPGİS'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt ürünlerinde, fiyat artışı 05/12/ 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda 6 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 05/12/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Oto gaz'da 3 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

LPG otogaz fiyatlarına 9 kuruş zam yapıldı

Ekonomi


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