Haberler » 3. Sayfa » LPG tankeri direğe çarptı, facianın eşiğinden dönüldü - Haberler

LPG tankeri direğe çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Hatay'ın Payas ilçesinde kontrolden çıkan dolu LPG tankeri gişeler yolundaki levha direğine çarptı.

04.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:07LPG tankeri direğe çarptı, facianın eşiğinden dönüldü
'ın ilçesinde kontrolden çıkan dolu LPG tankeri gişeler yolundaki levha direğine çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücü hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Payas Gişeleri civarında meydana gelen kazada, Halil Başer 73 SR 474 plakalı LPG tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişeler yolundaki levha direğine çarpıp devrildi. Kazada tanker şoförü yaralanırken devrilen araç yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüyü ambulansla, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - HATAY

TEM Otoyolu, Hatay, Payas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 21:24:53