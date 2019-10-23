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LPG tankerinde yangın

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan yangında, boş LPG tankeri kullanılamaz hale geldi.

23.10.2019 23:28
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde çıkan yangında, boş LPG tankeri kullanılamaz hale geldi.
TEM otoyolu Edirne istikameti Saray gişeler mevkisinde, Mecit Girgin idaresinde seyir halindeki 34 HM 3201 plakalı boş LPG tankeri, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Yangını fark eden Girgin, yol kenarına park ettiği araçtan hızla uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
İçinde gaz bulunmayan tanker, kullanılamaz hale geldi.
Jandarma, polis ve karayolları ekipleri de trafik akışını durdurarak önlem aldı.
Çalışmanın ardından trafik normale döndü.
LPG tankerinde yangın

Tekirdağ, Saray, Güncel

Kaynak: AA

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