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LPG tankı yerinden çıkan otomobile elinde sigarayla müdahale etti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında, kazaya karışan otomobillerden birinin LPG tankı yerinden çıktı.

10.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:25LPG tankı yerinden çıkan otomobile elinde sigarayla müdahale etti
'nın ilçesinde meydana gelen, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasında, kazaya karışan otomobillerden birinin LPG tankı yerinden çıktı. Gaz kaçağı yaşanan olayda elinde sigarayla otomobile müdahale eden bir vatandaşın rahatlığı ise şok etti. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde 5 Aralık günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Sahilde gelin damat fotoğrafı çektirmek için Gazipaşa istikametinden sahile doğru seyir halinde olan Alper O. idaresindeki 07 NG 108 plakalı otomobil, tali yoldan Uğur Mumcu Caddesi'ne çıkan Osman Ö. yönetimindeki 07 UE 438 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada arkadan gelen gelin ve damat şok geçirdi. Çarpışmanın etkisiyle iki aracın sürücüsü ve 07 NG 108 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Aydın yaralandı. Kaza sonrası 07 UE 438 plakalı otomobilin bagajında bulunan LPG tankı yerinden çıktı. Otomobilden gaz kokusu çevreye yayılırken, durumu fark eden bazı vatandaşlar LPG tankının vanasını kapatmaya çalıştı. Bagaja konan ve bagaj kapağı kapanan otomobil çevresinde güvenlik tedbiri alınmazken, elinde sigarayla otomobile yanaşan bir vatandaş elindeki sigarayı yere atarak bagaj kapağını açıp tanka müdahale etti.
Şans eseri bir facia yaşanmazken, vatandaşların vurdumduymazlığı "pes" dedirtti. Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan otomobiller çekici ile olay yerinden kaldırıldı.
(Ahmet Mervan Taş/İHA)

Gazipaşa, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

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