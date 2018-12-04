Lpg Tankında Uyuşturucu Ele Geçirilmesi

Karabük
'te, LPG tankında 36 kilogram eroin ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ihbar doğrultusunda Yenice
ilçesi girişinde Narkotik
Şubesi ekiplerinin desteğiyle düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli İ.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından dün Narkotik Şubesi ekiplerinin de desteğiyle ihbar üzerine Yenice ilçesi girişinde durdurulan cipte narkotik köpeği "Şila" tarafından arama yapılmış, aracın bagajında bulunan LPG tankının içerisine gizlenmiş 36 kilogram eroin ele geçirilmişti.
Narkotik,Karabük
04 Aralık 2018 Salı 18:27