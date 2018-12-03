Lpg Tankındaki Uyuşturucuya Operasyon - Karabük

Karabük
'ün Yenice
ilçesinde düzenlenen operasyonda 36 kilogram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü
İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar doğrultusunda bir cipi takibe aldı.
Cipe, Yenice ilçesi girişinde Narkotik
Şubesi ekiplerinin de desteğiyle operasyon başlatıldı.
Durdurulan cipte narkotik köpeği "Şila"nın da katılımıyla arama yapıldı. Aramalarda, bagajda bulunan LPG tankının içine gizlenmiş 70 paket içinde 36 kilogram eroin ele geçirildi. Araç
sürücüsü İ.A gözaltına alındı.
Yenice,Karabük
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:51