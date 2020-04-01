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LPG'ye indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına 95 kuruş indirim yapıldı.

01.04.2020 18:35 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:35
LPG'ye indirim
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz fiyatlarına 95 kuruş indirim yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG otogaz pompa fiyatlarına 95 kuruş indirim geldiği açıklandı. İndirimin ardından LPG Otogaz'ın litre fiyatı ortalama İstanbul'da 3.97 liradan, 3,02 liraya, Ankara ve İzmir'de ise 3,98 liradan 3,03 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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