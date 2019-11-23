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LPG yüklü tanker devrildi

Van'ın Erciş ilçesinde, LPG yüklü tanker devrildi.

23.11.2019 19:31 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:33

'ın ilçesinde, LPG yüklü tanker devrildi.

Van-Erciş kara yolunda, Faruk Canyaşar idaresindeki 61 K 5823 plakalı tanker, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kaza yerine gelen polis ekipleri, olası bir patlamaya karşı güvenlik önlemi alarak yolu tek taraflı trafiğe kapattı.

Belediye itfaiye ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

Sürücü Canyaşar, yaptığı açıklamada, direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın devrildiğini belirterek, "Şu anda arabamızda herhangi bir patlama ya da yanma olasılığı yok. Ben de iyiyim, çok şükür. İzmit'ten Hakkari'ye doğru gidiyordum." dedi.

LPG yüklü tanker devrildi

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA


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